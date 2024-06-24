ЕС угрожает Грузии лишением денег, если закон об иноагентах не отменят Боррель: ЕС готов лишить Грузию финансирования из-за закона об иноагентах

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Руководство Евросоюза готово перестать финансировать различные проекты в Грузии, если власти страны не примут решение об отмене закона об иностранных агентах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые передает ТАСС, речь также идет о приостановке программы поставок по линии Европейского фонда мира.

Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно, эти решения не требуют большинства голосов, — сказал Боррель.

Европейский дипломат также в очередной раз пригрозил Грузии проблемами на пути вступления в ЕС. По его словам, страна не сможет продвинуться на данном пути, если в Тбилиси не услышат позицию Европы и не приступят к действиям.

Ранее Жозеп Боррель, говоря о Грузии, заявил, что для страны закроются двери в Европейский союз, если Тбилиси не изменит текущий политический курс. Он напомнил, что ЕС пока не принимает каких-либо решений по грузинскому вопросу, но ситуация может скоро поменяться, если Грузия не отреагирует на призывы европейского сообщества.

После этого немецкий политолог Александр Рар выразил уверенность, что Грузия нужна Евросоюзу для влияния на постсоветском пространстве. Он напомнил, что ЕС вложил достаточно много денег, чтобы ослабить союз Тбилиси с Москвой и перетянуть ее в свой лагерь.