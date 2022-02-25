ЕС согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. По его словам, ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В то же время ЕС не будет вводить запрет на их въезд в Европу, сообщает РИА Новости.

Нехаммер рассказал, что ЕС договорился об ограничениях для владельцев дипломатических паспортов РФ. Санкции ЕС также затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что ЕС внесёт Путина и Лаврова в санкционные списки. По её словам, эти ограничительные меры будут «жёсткими».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что страны Евросоюза могут обсудить введение санкций против Путина из-за российской военной спецоперации на Украине. Отмечалось, что эта мера может быть принята, если будет достигнуто необходимое политическое согласие среди стран ЕС.

Кроме того, немецкий телеканал N-tv со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщил, что страны ЕС согласовали персональные санкции против Путина и Лаврова. По его данным, речь идёт о заморозке активов. Ограничительные меры поддержал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.