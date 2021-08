ЕС признал COVID-сертификаты Сан-Марино, где прививают «Спутником V»

Отмечается, что теперь сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории ЕС, а также в странах Шенгенской зоны. Еврокомиссар Дидье Рейндерс отметил, что Еврокомиссия принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.

BREAKING: The EU Commission recognizes San Marino vaccination certificate. #SanMarino vaccine certificate is now valid throughout the EU and in the countries of Schengen area.