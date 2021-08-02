ЕС признал COVID-сертификаты Сан-Марино, где прививают «Спутником V»

Евросоюз признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в Twitter-аккаунте препарата.

Отмечается, что теперь сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории ЕС, а также в странах Шенгенской зоны. Еврокомиссар Дидье Рейндерс отметил, что Еврокомиссия принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.

BREAKING: The EU Commission recognizes San Marino vaccination certificate. #SanMarino vaccine certificate is now valid throughout the EU and in the countries of Schengen area. — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 3, 2021

На данный момент российский препарат «Спутник V» зарегистрирован в 67 государствах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.

Ранее исследователи из Аргентины пришли к выводу, что вакцина «Спутник V» хорошо сочетается с аналогичными препаратами других производителей. Изучение комбинации российской вакцины с зарубежными пока ещё продолжается, но уже понятно, что побочных тяжёлых эффектов у пациентов нет, сообщила пресс-служба правительства провинции Буэнос-Айрес.