ЕС принял неожиданное решение по изделиям с российскими алмазами ЕС продолжит импорт изделий с обработанными в третьих странах алмазами из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз отложил на неопределенное время введение запрета на импорт ювелирных изделий с российскими бриллиантами, которые обработаны в третьих странах, говорится в разъясняющем положения очередного пакета санкций против РФ заявлении Еврокомиссии. Откладывается и начало работы системы по отслеживанию такого импорта.

В рамках 14-го пакета санкций европейские власти «откладывают введение запрета на ювелирные изделия» с бриллиантами из России, которые обработаны в третьих странах. Мера не будет действовать, пока Евросовет не примет решение о ее активации «в свете действий, предпринятых в рамках G7 для реализации этой меры».

Кроме того, в заявлении отмечено, что Евросоюз отложил до 1 марта 2025 года введение в действие «обязательной системы отслеживания импорта необработанных и ограненных природных алмазов» из России в страны сообщества.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

В новый пакет входит запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, в которых можно заподозрить украинское происхождение. Также компании ЕС будут следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против РФ. ЕС включил в 14-й пакет санкций 61 фирму из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения.