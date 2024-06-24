ЕС принял 14-й пакет санкций против России с ограничениями транзита СПГ ЕС одобрил ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты

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Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, сообщил Совет ЕС. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Уточняется, что в новый пакет входит запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, в которых можно заподозрить украинское происхождение. Также компании ЕС будут следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против РФ. ЕС включил в 14-й пакет санкций 61 фирму из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения. Компании ЕС, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию.

Кроме прочего, согласно документу запрещены инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Ограничены экспорт гелия из РФ и поставки марганцевых руд, ряда видов пластика, редкоземельных металлов, электронных компонентов в РФ. Физические и юридические лица больше не смогут заказывать чартерные и частные рейсы.

Ранее сообщалось, что страны — участницы Европейского союза уже скоро приступят к работе над 15-м пакетом санкций против России. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что работа над ним начнется незамедлительно после принятия 14-го пакета ограничений. Вместе с тем она отметила, что рада новым ограничениям в отношении РФ.