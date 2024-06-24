Раскрыто, когда ЕС начнет работу над 15-м пакетом антироссийских санкций МИД Финляндии: работа над 15-м пакетом санкций ЕС против РФ начнется после 14-го

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Страны-участницы Европейского союза уже скоро приступят к работе над 15-м пакетом санкций против России, заявила на встрече европейских дипломатов в Люксембурге министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она подчеркнула, что работа над ним начнется незамедлительно после принятия 14-го пакета ограничений, передает ТАСС.

Я рада 14-му пакету санкций. Да, его обсуждение заняло много времени. Конечно, работа над следующим пакетом начнется немедленно, — заявила Валтонен.

Европейские послы согласовали 14-й пакет санкций против России 20 июня. По информации СМИ, он нацелен на экспорт российского сжиженного природного газа. Утверждалось, что Евросоюз намерен запретить перевалку СПГ в Европе. Предполагается, что это затруднит поставки энергоресурса с арктических месторождений потребителям в Азии.

До этого СМИ сообщали, что 14-й пакет санкций Евросоюза против России приведет к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Предполагается, что он введет запрет на частные и чартерные перелеты граждан страны на территории объединения. Речь идет о рейсах, которые россияне организовали самостоятельно.