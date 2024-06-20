Стало известно, против чего направлен новый пакет антироссийских санкций ЕС Le Soir: 14-й пакет санкций ЕС затронет экспорт российского газа в Азию

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый, 14-й пакет санкций Европейского союза против России нацелен на экспорт российского сжиженного природного газа, сообщает газета Le Soir. По ее данным, ЕС запретит перевалку СПГ в Европе, что должно усложнить поставки голубого топлива с арктических месторождений потребителям в Азии.

По данным издания, новые ограничения при этом не затронут поставки ресурса в Евросоюз. Отмечается, что пакет уже одобрили послы 27 стран — членов объединения. Российский СПГ, добываемый в Арктике, на танкерах-ледоколах прибывает в европейские порты, откуда обычными газовозами доставляется на азиатский рынок, в том числе в КНР.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый, 14-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России в первую очередь будет нацелен на энергетический сектор. Ограничения будут включать усложнение доступа импортеров из России к западным технологиям, в том числе в области энергетики. Новые санкции также будут нацелены на сокращение дополнительных энергодоходов РФ. В Европе надеются снизить возможности России по обходу западных санкций.

До этого политолог Наталия Елисеева заявила, что новый проект санкций Евросоюза против России содержит в себе лазейки по их обходу. Она также назвала представленный документ имитацией работы иностранных чиновников. Согласно имеющимся сведениям, в новый список рестрикций попадут более 22 физических лиц и 20 — юридических. В их числе оказались основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и ряд других предпринимателей из России.