https://static.news.ru/photo/8b6c7c94-30ad-11ea-b3c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз проведёт экстренное заседание министров иностранных дел по ситуации в Ираке.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на дипломатический источник. Встреча пройдёт 10 января в Брюсселе.

Планируется обсудить эскалацию в Ираке и действия Ирана по ядерной сделке, — передаёт издание слова дипломата.

Сейчас в штаб-квартире НАТО проходит обсуждение эскалации в Ираке на уровне послов. Оно будет продолжено 14 января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты стремятся добиться от государств НАТО поддержки своих действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Он подчеркнул, что американцы готовы покинуть Ирак, если тот заплатит за военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов.