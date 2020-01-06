Евросоюз проведёт экстренное заседание министров иностранных дел по ситуации в Ираке.
Об этом сообщает
Планируется обсудить эскалацию в Ираке и действия Ирана по ядерной сделке, — передаёт издание слова дипломата.
Сейчас в штаб-квартире НАТО проходит обсуждение эскалации в Ираке на уровне послов. Оно будет продолжено 14 января.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты стремятся добиться от государств НАТО поддержки своих действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Он подчеркнул, что американцы готовы покинуть Ирак, если тот заплатит за военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов.
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