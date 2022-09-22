РИА Новости: ЕС намерен отменить право вето по касающимся России решениям

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить списки российских чиновников и отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся России. Причиной принятия последнего решения еврочиновники называют объявленную российским президентом Владимиром Путиным частичную мобилизацию, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций <...>. Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят <...> в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Также в новый пакет санкций войдут меры, связанные с введением потолка цены на нефть. Но при этом некоторые страны, в частности Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива. В этой связи Еврокомиссия сейчас ищет формат решений, чтобы усилить их эффективность, добавил собеседник издания, отсюда и дискуссии по возможному ограничению права вето.

Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление <...> санкций, — сообщили агентству.

Новый пакет санкций Еврокомиссия намерена представить в конце следующей недели, но, возможно, это произойдет и 28 сентября.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в Брюсселе инициативу отмены или ограничения единогласного принципа принятия внешнеполитических решений, заменив его принципом простого большинства. Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия уже поддержали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством «по некоторым вопросам внешней политики».