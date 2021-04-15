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Европа

ЕС исключил введение санкций против госдолга РФ вслед за США

01:09, 16 апреля 2021
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США исключили в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник одного из европейских государств в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС.

Он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер, — сообщил источник.

Накануне, 15 апреля, американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Причинами их введения назвали «действия правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры повышают градус конфронтации между Россией и США. По её словам, ответ Москвы на такие действия будет неотвратимым. Об этом писал NEWS.ru.

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