ЕС исключил введение санкций против госдолга РФ вслед за США

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США исключили в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник одного из европейских государств в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС.

Он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер, — сообщил источник.

Накануне, 15 апреля, американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Причинами их введения назвали «действия правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры повышают градус конфронтации между Россией и США. По её словам, ответ Москвы на такие действия будет неотвратимым. Об этом писал NEWS.ru.