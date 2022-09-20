Эрдоган заявил, что надеется устроить встречу Путина и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не оставил надежды организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сейчас Анкара прислушивается к обеим сторонам, отметил он в беседе с телеканалом PBS, его цитирует издание Yeni Şafak.

Эрдоган назвал Турцию страной, которая соблюдает политику баланса, поэтому выступает за то, чтобы выслушать и Москву, и Киев.

Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды, — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. При этом Киев должен быть в одном понимании с Москвой, отметил он. Также Эрдоган сообщил о достигнутом соглашении между Россией и Украиной об обмене 200 пленных.