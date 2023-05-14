Эрдоган начал терять победу в первом туре Доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50 процентов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Промежуточный результат Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента в Турции снизился до 49,94%, сообщает Государственное телевидение Турции. Подсчитано 92,7% бюллетеней. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более половины голосов.

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. На должность президента страны претендуют трое: действующий президент — 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу от оппозиционного Народного альянса и 55-летний Синан Оган от альянса Ata. Четвертый претендент, лидер партии Memleket Мухаррем Индже отозвал свою кандидатуру за три дня до выборов.

Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал объявить предварительные результаты ночью. Финальные итоги планируется опубликовать 19 мая в официальной газете.

Ранее сообщалось, что в Турции три человека скончались на участках для голосования в ходе выборов президента страны и парламента. В провинции Риза умер 64-летний член избиркома Шереф Курт. Мужчина потерял сознание в результате приступа и скончался до прибытия врачей. В провинции Трабзон умерла 75-летняя Айсель Улусой, которой стало плохо в кабинке для голосования. Прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечного приступа. От инфаркта скончался в провинции Гиресун мужчина в возрасте 85 лет.