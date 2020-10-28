Эрдоган лично подал иск к Charlie Hebdo из-за карикатуры

Президент Турции Реджеп Эрдоган лично подал иск на журналистов французского издания Charlie Hebdo за карикатуру на него.
В заявлении указано, что рисунок, на котором изображён полуобнажённый лидер Турции, сидящий в кресле с алюминиевой банкой и задирающая юбку женщина в хиджабе, «не соответствует моральным и этическим принципам журналистики», а также оскорбляет честь и достоинство президента.
Иск был подан в Генпрокуратуру Анкары адвокатом Эрдогана от его имени,
Ранее NEWS.ru писал, что генпрокуратура Анкары возбудила дело против сотрудников журнала Charlie Hebdo после публикации карикатуры на главу Турции Реджепа Эрдогана.
В последние недели напряжённость в отношениях Турции и Франции заметно выросла.
16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым. Преступник распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где заявил, что совершённое им деяние — «месть за пророка».
23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в республике. Он отметил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
Макрон подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества за его риторику в отношении ислама, в том числе со стороны президента Турции.