Эрдоган лично подал иск к Charlie Hebdo из-за карикатуры

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Президент Турции Реджеп Эрдоган лично подал иск на журналистов французского издания Charlie Hebdo за карикатуру на него.

В заявлении указано, что рисунок, на котором изображён полуобнажённый лидер Турции, сидящий в кресле с алюминиевой банкой и задирающая юбку женщина в хиджабе, «не соответствует моральным и этическим принципам журналистики», а также оскорбляет честь и достоинство президента.

Иск был подан в Генпрокуратуру Анкары адвокатом Эрдогана от его имени, пишет Lenta.Ru со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что генпрокуратура Анкары возбудила дело против сотрудников журнала Charlie Hebdo после публикации карикатуры на главу Турции Реджепа Эрдогана.

В последние недели напряжённость в отношениях Турции и Франции заметно выросла.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым. Преступник распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где заявил, что совершённое им деяние — «месть за пророка».

23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в республике. Он отметил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Макрон подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества за его риторику в отношении ислама, в том числе со стороны президента Турции.