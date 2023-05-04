«Ему страшно»: поездки Зеленского по Европе связали с опасениями за жизнь Политолог Асафов: Зеленский испугался за свою жизнь после ударов по Кремлю

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский мог испугаться за свою жизнь после ударов по Кремлю, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, этим объясняется неуверенное выступление украинского лидера в Хельсинки и его резкий отъезд в турне по Европе. По мнению политолога, решение об ударе по Кремлю согласовывалось «не в Киеве и не Зеленским».

На всякий случай его вывели из Киева, причем на длительный срок, до 13 мая. Это странно, учитывая хорошо распиаренное контрнаступление ВСУ. Также его могли не поставить в курс дела. Если это атака была сделана руками западных спецслужб, вот он и импровизировал невнятно в Хельсинки. Возможно, он сам принял такое решение, но я считаю, это маловероятно, потому что для них он давно пешка, которую двигают, когда это захочет шахматист. Связь с событиями [возле Кремля], безусловно, есть. То, что ему страшно и он пребывает в испуге, это очевидно, — полагает Асафов.

Ранее Зеленский побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы, после чего отправился в Нидерланды. Там он провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. На очереди у украинского президента — визит в Международный уголовный суд, аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль и были сбиты на его территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытку удара стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.