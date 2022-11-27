Елизавета II скрывала рак костного мозга Daily Mail: Елизавета II скрывала рак костного мозга

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

Британская королева Елизавета II скрывала факт наличия у нее рака костного мозга — миеломы, сообщило доверенное лицо королевы и ее биограф Джайлс Брандрет в беседе с Daily Mail. Наиболее частым симптомом этого вида рака является боль в костях, отсюда и малая подвижность королевы в последний год. По его словам, перед смертью Елизавет исхудала, терпела адскую боль и прятала синяки.

Правда в том, что Ее Величество знала, что ее время истекает. Она приняла это с достоинством, которого только можно было ожидать, — сообщил биограф.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Позднее Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».