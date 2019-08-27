https://static.news.ru/photo/c06c62cc-c8bd-11e9-bb57-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании вандалы нанесли 18-метровое граффити на виадук, тем самым испортив вид на Виндзорский замок — любимый дом Елизаветы II.

Королева была «очень огорчена» случившимся, так как для прибывающих в Виндзор посетителей надпись выглядит словно «бельмо на глазу», пишет The Sun . Монаршая особа поручила своим помощникам разобраться, как можно удалить граффити с моста, по которому ходят железнодорожные составы.

Газета отмечает, что неизвестные оставляют надпись (сленговое молодёжное выражение) в Лондоне и окрестностях на протяжении некоторого времени. Подобным граффити исписаны здания и многие мосты на автомагистралях.

Graffiti yob upsets the Queen by daubing 'HELCH' near Windsor Castle https://t.co/zuwudVzC6K pic.twitter.com/ID7UO29cvI — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) August 27, 2019

По словам председателя ассоциации жителей Западного Виндзора Ричарда Эндекотта, в этом году Виндзорский замок посетило более 1,4 млн туристов. Эндекотт считает, что граффити — не то, что посетители замка должны видеть первым делом, и не то, что должно остаться в их памяти. Он предложил взыскать с разрисовавшего виадук «художника» средства, необходимые на удаление надписи.

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