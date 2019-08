Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева была «очень огорчена» случившимся, так как для прибывающих в Виндзор посетителей надпись выглядит словно «бельмо на глазу», пишет The Sun . Монаршая особа поручила своим помощникам разобраться, как можно удалить граффити с моста, по которому ходят железнодорожные составы.

Газета отмечает, что неизвестные оставляют надпись (сленговое молодёжное выражение) в Лондоне и окрестностях на протяжении некоторого времени. Подобным граффити исписаны здания и многие мосты на автомагистралях.