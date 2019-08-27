В Великобритании вандалы нанесли 18-метровое граффити на виадук, тем самым испортив вид на Виндзорский замок — любимый дом Елизаветы II.
Королева была «очень огорчена» случившимся, так как для прибывающих в Виндзор посетителей надпись выглядит словно «бельмо на глазу», пишет The Sun. Монаршая особа поручила своим помощникам разобраться, как можно удалить граффити с моста, по которому ходят железнодорожные составы.
Газета отмечает, что неизвестные оставляют надпись (сленговое молодёжное выражение) в Лондоне и окрестностях на протяжении некоторого времени. Подобным граффити исписаны здания и многие мосты на автомагистралях.
По словам председателя ассоциации жителей Западного Виндзора Ричарда Эндекотта, в этом году Виндзорский замок посетило более 1,4 млн туристов. Эндекотт считает, что граффити — не то, что посетители замка должны видеть первым делом, и не то, что должно остаться в их памяти. Он предложил взыскать с разрисовавшего виадук «художника» средства, необходимые на удаление надписи.
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