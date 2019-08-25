https://static.news.ru/photo/21f9e5f6-c75a-11e9-a218-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/banksy

В английском городе Дувр закрасили одну из работ британского уличного художника, известного как Бэнкси, посвящённую Brexit.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Торец здания, на котором был размещён один из самых известных арт-объектов художника, теперь закрашен белой краской и обнесён строительными лесами.

По словам сотрудника близлежащего заведения общественного питания, рисунок замазали намеренно. Фотограф, который хотел пофотографировать граффити, но не успел, предположил, что протест художника, заложенный в работу, возможно, больше не актуален, так как Brexit «уже не остановить».

Эта работа Бэнкси была создана в 2017 году. На ней художник изобразил рабочего, сбивающего с помощью инструментов одну из звёзд на флаге ЕС.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейского совета Дональд Туск не достигли прогресса на встрече по Brexit. Они провели переговоры «на полях» саммита G7 во французском Биаррице.