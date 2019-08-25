https://static.news.ru/photo/4f08502c-c747-11e9-b057-fa163e074e61_660.jpg Дональд Туск и Борис Джонсон Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейского совета Дональд Туск не достигли прогресса на встрече по Brexit. Они провели переговоры на полях саммита G7 во французской Биаррице.

Практически никакого прогресса нет. Стороны договорились продолжить контакты, в частности, в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН в сентябре, — сообщил ТАСС источник в институтах Евросоюза.

Все переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза заходят в тупик из-за финансовых требований Брюсселя, который настаивает на выполнении англичанами взятых на себя обязательств.

Ранее Борис Джонсон заявил, что в случае, если договорённостей об условиях «развода с Европой» достичь не удастся, то Соединённое королевство в любом случае разорвёт отношения с Евросоюзом до 31 октября. При этом, он считает, что в такой ситуации, Лондон сможет покинуть ЕС и без уплаты отступных. Их размер оговаривался в $48 млрд (£39 млрд).

Борис Джонсон известен как сторонник «жёсткого» Brexit. Премьер не раз говорил, что выход из Евросоюза — «фундаментальное решение» жителей Соединённого королевства, и поэтому требовал от политиков разных уровней уважать результаты референдума.