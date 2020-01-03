https://static.news.ru/photo/9663e374-2f92-11ea-aca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: theroyalfamily/instagram.com

Королева Елизавета II опубликовала фото, на котором она предстала с будущими наследниками и правителями Великобритании.

Сам снимок был сделан ещё в декабре во время традиционного рождественского ужина. На фото королева позирует вместе с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем — в таком порядке они должны взойти на престол.

Кроме того, на фото шестилетний принц Джордж впервые предстал в брюках, хотя по этикету мальчики из аристократических семей должны носить шорты до восьми лет.

Фото опубликовано на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавета II не собирается прежде времени передавать управление британским престолом. По словам высокопоставленного представителя королевского двора, монарх не планирует уходить в отставку после празднования 95-летия или передавать власть своему старшему сыну принцу Чарльзу, сделав его принцем-регентом.