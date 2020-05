Елизавета II поделилась воспоминаниями о Дне Победы

В архивной записи Елизавета рассказала, что в день капитуляции гитлеровской Германии 8 мая 1945 года, когда вся Европа отмечала День Победы, она вырвалась из дворца и присоединилась к ликующей толпе.

По словам королевы, она вместе с офицерами вышла из дворца и никем не узнанная прошла через Грин-парк. Вместе с ними же 19-летняя принцесса кричала: «Хотим видеть короля!», а затем смотрела на своих родителей на балконе дворца.