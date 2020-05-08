Елизавета II поделилась воспоминаниями о Дне Победы

https://static.news.ru/photo/fa749006-9145-11ea-86d5-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В честь 75-й годовщины Дня Победы на официальной странице королевской семьи в Twitter опубликовали воспоминания королевы Елизаветы II, как она отметила этот праздник.

В архивной записи Елизавета рассказала, что в день капитуляции гитлеровской Германии 8 мая 1945 года, когда вся Европа отмечала День Победы, она вырвалась из дворца и присоединилась к ликующей толпе.

По словам королевы, она вместе с офицерами вышла из дворца и никем не узнанная прошла через Грин-парк. Вместе с ними же 19-летняя принцесса кричала: «Хотим видеть короля!», а затем смотрела на своих родителей на балконе дворца.

I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall, all of us just swept along on a tide of happiness and relief.â



The Queen was 19 years old on VE Day. More than thirty years later, she recorded her memories for a unique BBC Broadcast. #VEDay75 pic.twitter.com/jWf4bebj2e — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2020

Это была незабываемая ночь, — сказала Елизавета II.

Как писал ранее NEWS.ru, столичные власти приготовили московским участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 9 Мая планшеты с записью трансляции парада Победы. Помимо этого, на устройство будут загружены фильмы и песни о войне.