Елизавета II и принц Филипп отметят Рождество без родственников

https://static.news.ru/photo/735b064c-340e-11eb-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Poolfoto/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке без родственников.

Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке, — говорится в заявлении представителя Букингемского дворца, передаёт Daily Mail.

Как правило, королева и её супруг отмечают праздники с родственниками в Сандрингемском дворце. Отказ от празднеств — первый подобный случай с 1980-х годов.

Известно, что власти Великобритании с 23 по 27 декабря смягчат ограничения по COVID-19. Вместе смогут собираться три семьи, не живущие вместе.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II любит мыть посуду и придерживается диеты. Об этом в подкасте Викки Паттисон The Secret to podcast сообщил бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл.

По его словам, королева берёт резиновые перчатки и приступает к любимой домашней обязанности только во время нахождения в шотландском поместье Балморал, где она традиционно проводит лето.