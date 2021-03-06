Экспресс-тесты на коронавирус в магазинах ФРГ раскупили за несколько минут

https://static.news.ru/photo/efe3c912-7e8a-11eb-bdb3-96000091f725_660.jpg Фото: Marcel Lorenz via www.imago-imag/Global Look Press

Экспресс-тесты на коронавирус, которые начали продавать 6 марта в продовольственных магазинах Германии, были раскуплены за пять минут. Правительство ФРГ считает их продажу одним из условий для постепенного ослабления ограничительных мер.

Первые экспресс-тесты на коронавирус были доступны в дискаунтерах Aldi и Lidl. Берлинские отделения выставили их на продажу утром, но через несколько минут все тесты были раскуплены, — сообщает газета Der Tagesspiegel.

При этом каждому клиенту разрешалось приобрести только одну упаковку, в которую входят пять тестов. В Берлине перед магазинами Aldi в районах Лихтенберг и Фридрихсхайн образовались очереди уже с 07:00. То же самое наблюдалось и в других федеральных землях, например в Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Нижней Саксонии.

Сеть Lidl решила начать с онлайн-продаж тестов, но из-за огромного числа желающих их приобрести сайт компании на какое-то время перестал работать.

В ближайшее время экспресс-тесты на коронавирус должны начать продавать супермаркеты Rewe и Edeka, а с 9 марта — магазины торговых сетей Rossmann и dm.

Как писал NEWS.ru, в одном из магазинов башкирского города Белебей местные жители устроили давку из-за скидок на некоторые категории товаров. Видеоролики с предпраздничным ажиотажем быстро распространились в соцсетях. Инцидент произошёл 6 марта в ТЦ «Эссен». На видео, которое сняли очевидцы, слышен женский визг и крики. Некоторые пришли в магазин с маленькими детьми, много было и пожилых людей. В какой-то момент одна бабушка упала и долго не могла встать, пока её не подняли. Что именно расхватывали покупатели, из-за толпы не было видно. Кто-то из комментаторов написал, что это игрушки. На стеклянной витрине магазина в этот день были наклеены рекламные плакаты о распродаже по 9, 19 и 39 рублей. Пользователи соцсети единодушно раскритиковали такое поведение людей и такие акции.