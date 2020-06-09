Эксперты назвали наиболее обедневшие из-за коронавируса страны

https://static.news.ru/photo/b504ab52-aa7a-11ea-95db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Global Look Press

Шведская компания Intrum AB провела опрос среди жителей 24 европейских стран. Организация выяснила, где пандемия коронавируса сильнее всего отразилась на финансовом положении населения.

Согласно данным исследователей, больше всего пострадали жители Греции и Румынии. Уровень жизни в Скандинавии практически не изменился, сообщает НСН со ссылкой на Bloomberg.

Так, треть респондентов подчеркнули, что их финансовое благосостояние будет снижаться в ближайшие полгода. Однако 23% полагают, что ситуация может улучшиться. Около 54% заявили о снижении доходов в период пандемии коронавируса, а треть стали более осторожно тратить собственные средства.

Как ранее писал NEWS.ru, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что пандемия коронавируса поставила автоконцерн «Рено» (Renault) на грань выживания.