Политолог озвучил главные цели крупнейших учений НАТО на границе с Россией Эксперт Перенджиев: учения НАТО на границе с Россией будут нагнетать обстановку

Фото: NATO

НАТО организует крупнейшие учения на границе с Россией, чтобы еще больше нагнетать обстановку вокруг РФ и доказать свою силу, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, войска Альянса могут перекинуться на территорию России с Балтийского моря.

НАТО рассматривает очень важный для себя вариант — это военное противоборство с Россией за Арктику. Они могут перекинуться на наши северо-западные широты Калининградской области с Балтийского моря. Подготовка к подобным провокациям будет одной из основных целей военных учений. Их задача — это продолжать конфликт, нагнетать обстановку вокруг России и, конечно, показать свою значимость и силу миру, — уточнил собеседник.

Перенджиев добавил, что одной из составляющих учений будет и коммерческая цель. Он объяснил, что НАТО нужно получить больше денег и боеприпасов, чтобы развивать военно-промышленный комплекс в странах Альянса.

Политолог напомнил, что Европа уже заявляла о необходимости готовиться к возможной войне с Россией. Но если боевые столкновения прогнозируются через пять-семь лет, то деньги на подготовку нужны уже сейчас, сказал эксперт.

Также нельзя исключать, что после учений они решат ввести свои войска на территорию Украины, — резюмировал Перенджиев.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Североатлантический альянс может организовать нападение на Россию уже в ближайшие месяцы. Филиппо полагает, что «безумцы из НАТО» готовы на все, в том числе на организацию операции против России под чужим флагом.