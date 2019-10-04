В Эстонии суд приговорил экс-сотрудника полиции безопасности (KaPo) Владимира Куликова к пяти годам тюрьмы за передачу секретных данных российским военным.
Мужчина уволился из эстонской полиции в 2012 году из-за полученной травмы. Он был награждён орденом Орлиного креста. По данным ведомства, российские спецслужбы завербовали его во время поездок в РФ, передаёт «
Ранее News.ru писал о том, что предъявленные лидеру болгарского движения «Русофилы» Николаю Малинову обвинения в шпионаже в пользу России безосновательны, заявил исполнительный директор общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» генерал-лейтенант СВР в запасе Леонид Решетников.
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