Экс-разведчик США предрек ВСУ тяжелое контрнаступление Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление для ВСУ будет тяжелым

Фото: Министерства обороны Украины

Возможное наступление ВСУ будет тяжелым, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с тем, что украинские войска терпят серьезные потери. Отставной офицер подчеркнул, что решение все равно остается за Киевом.

Мне кажется, украинская армия несет серьезные потери и для них контрнаступление будет тяжелым и непростым, но это их решение, — считает Риттер.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что три бригады ВСУ лишились материально-технической базы для контрнаступления в результате удара российских войск по Павлограду. По его словам, удар был нанесен по основным запасам боеприпасов и горюче-смазочных материалов украинских военных в этом районе.

В ночь на 1 мая по всей Украине звучала воздушная тревога. Издание «Русская Весна» сообщило, что от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков взлетели с российских авиабаз и направились в сторону Украины. По информации канала, их задачей было нанесение предупредительных ударов по украинским объектам перед возможным контрнаступлением ВСУ.