Экс-разведчик рассказал, когда завершится острая фаза конфликта на Украине Экс-разведчик Корольков: острая фаза спецоперации на Украине завершится к началу осени

Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

Острая фаза вооруженного конфликта на Украине завершится примерно к концу лета или началу осени, после этого стороны сядут за стол переговоров, предсказал ветеран Службы внешней разведки, полковник, бывший боец спецподразделения «Вымпел» Лев Корольков. Он предположил, что ситуация разрешится после смены власти в США, передает Pravda.Ru.

Острый период должен быть где-то до конца лета — начала осени, потом всё перейдёт в необходимость договариваться. Острый период ненадолго, потому что мы подошли к решению кризиса, которое будет обязательно. Всё остальное перейдет в вялотекущую ситуацию, — заверил Корольков.

Экс-разведчик добавил, что США сейчас испытывают серьезные внутренние общественные и экономические проблемы. По его мнению, преемник Джо Байдена на посту президента США свалит все трудности на плечи своего предшественника. Корольков считает, что все знают о деменции Байдена, а значит — руководство страны скоро сменится.

У Байдена деменция полная, все об этом знают, в том числе и граждане США. Сменится руководство и в Европе, и в Штатах, придут более прагматичные и приемлемые люди. Поэтому я предполагаю, что острый период будет недолгим, — резюмировал экс-разведчик.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что переломным моментом в действиях России на Украине станет уничтожение группировки ВСУ в Донбассе. По его словам, ВСУ скопили огромный запас сил при подготовке нападения на Донбасс и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит.