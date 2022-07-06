Экс-президент Украины призвал сограждан сделать выбор Экс-президент Украины Янукович призвал сограждан решить, хотят ли они сражаться или сохранить оставшееся

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Виктор Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал сограждан принять решение, хотят ли они сражаться до последнего или спасти хотя бы остатки страны. Обращение бывшего лидера опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир в соцсетях. Янукович подчеркнул, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и учет самых разных мнений жителей.

Граждане сами должны сделать выбор — воевать «до последнего украинца» либо пытаться сохранить то, что еще осталось, — сказал Янукович.

Он добавил, что нынешним властям нужно дать возможность всем желающим выразить «конструктивные предложения, и дать миру шанс». Это, по его мнению, позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для страны.

Между тем действующий президент Украины Владимир Зеленский впал в бешенство после того как узнал, что ВСУ отступили из Северодонецка. Такой информацией поделился военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, украинскому главе никогда не нравились новости о сдаче позиций своими бойцами. Леонков рассказал, что Зеленский вызвал в свой кабинет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы.