Экс-премьер ДНР назвал сроки начала боевых действий в Донбассе

Украина готовит наступление на Донбасс. Боевые действия могут начаться в ближайшие дни или через три месяца. Об этом заявил бывший экс-премьер самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), депутат Госдумы от ЕР Александр Бородай, его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

Он отметил, что ВСУ интенсивно готовятся к наступлению в последние два-три месяца. К Донбассу стягиваются значительные силы — большое количество бронетехники и по меньшей мере 120 тысяч военнослужащих. По словам Бородая, подобные приготовления не делаются впустую.

Для Донбасса это, рано или поздно, конечно, закончится войной. <...> Боевые действия начнутся в считанные дни, недели две максимум либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля, — сказал он.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, к линии соприкосновения Киев стянул самоходную и гаубичную артиллерию.

На возрастание угрозы провокации украинской стороны в отношении Донбасса указали в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что стягивание Киевом значительных сил к линии соприкосновения свидетельствует о подготовке к наступлению.