Экс-омбудсмен Украины рассказала пранкерам, зачем придумывала фейки о ВС РФ Экс-омбудсмен Украины Денисова рассказала Вовану и Лексусу, что придумывала фейки о ВС РФ для получения военной помощи

Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Людмила Денисова

Экс-уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) о том, что сотрудники разведслужб просили ее намеренно распространять многочисленные фейки о российской армии. По словам бывшего омбудсмена, ее доклады о «зверствах» ВС РФ помогали вести более эффективный диалог с политиками европейских стран и получать гораздо большую военную помощь, чем было запланировано. Вован и Лексус позвонили Денисовой под видом экс-посла США в России Майкла Макфола.

Когда я была в итальянском парламенте <...>, там есть такая партия — «Пять звезд», которая была против поставки оружия. После того как я им рассказала с доказательствами все это («зверства» ВС РФ. — NEWS.ru), они сказали: нет, мы теперь за и будем голосовать за предоставление оружия, — сказала Денисова.

В разговоре с пранкерами Денисова также заявила, что недовольна нынешним омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, поскольку он отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской атомной электростанции.

31 мая Верховная рада Украины приняла решение снять с поста Денисову. Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее заявлял, что на ее совести жизни сотен людей, забитых в украинских тюрьмах, а также сотни непроведенных обменов. По его мнению, Денисова просто «выполняла конъюнктуру».