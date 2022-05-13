Посол ЛНР обвинил омбудсмена Украины в «сотнях непроведённых обменов» Посол ЛНР Мирошник обвинил омбудсмена Украины в «сотнях непроведённых обменов»

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На совести омбудсмена Украины Людмилы Денисовой жизни сотен людей, «забитых» в украинских тюрьмах, а также сотни непроведённых обменов, считает посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его мнению, Денисова просто «выполняет конъюнктуру», пишет ИА SM-News.

Это человек, на совести которого сотни непроведённых обменов, сотни людей, которые были забиты в украинских тюрьмах. Это на её совести, лично на её счету. Поэтому к ней предъявлять претензии практически бесполезно. Она просто выполняет конъюнктуру, — уточнил Мирошник.

Он также напомнил о словах Денисовой, которая заявила, что президент России Владимир Путин «дал поручение насиловать женщин» на Украине. В ответ на это Мирошник в шутку предположил, что глава РФ также указал насиловать и мужчин. Он назвал происходящее «мемом» для западной аудитории.

Да не только женщин, вон и мужик, когда вышел за водой, его тоже стали насиловать, да и вообще там всех насилуют. Это буквально мем, который разгоняется по Западу на аудиторию, которая не думает и вообще не сопоставляет реальность, — резюмировал посол.

Ранее Мирошник заявил, что достижение мира в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима. Он отметил, что сейчас Украина не принимает самостоятельных решений, находясь под контролем коллективного Запада.