Верховная рада сняла с поста омбудсмена Людмилу Денисову

Людмила Денисова / Фото Социальные сети

Верховная рада приняла решение снять с поста уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Ранее омбудсмен заявила, что парламентарии намерены во вторник, 31 мая, снять ее с этой должности с подачи офиса президента Владимира Зеленского.

Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, — написал Железняк.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что на совести Денисовой жизни сотен людей, «забитых» в украинских тюрьмах, а также сотни непроведенных обменов. По его мнению, омбудсмен просто «выполняет конъюнктуру».