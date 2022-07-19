Экс-генпрокурор Украины Венедиктова получит дипломатический пост Депутат Рады Арахамия: экс-генпрокурор Украины Венедиктова в ближайшее время получит дипломатический пост

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Ирина Венедиктова. Архивное фото

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ближайшие дни займет дипломатический пост, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости. Он добавил, что в отставку она ушла добровольно. Также, по его словам, кандидатуру нового генпрокурора депутаты определят на ближайшем заседании парламента.

С госпожой Венедиктовой мы пообщались и, можно сказать, по соглашению сторон она добровольно ушла с должности, и мы ждем уже через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте, — сказал Арахамия.

Указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова украинский лидер Владимир Зеленский подписал 17 июля. Свое решение он объяснил большим количеством уголовных дел о госизмене в отношении сотрудников ведомств, которые возглавляют данные чиновники. Позже указы утвердили в Верховной Раде. В офисе президента подчеркнули, что речь идет именно об отстранении от обязанностей, но не увольнении. Уволены они могут быть после служебных проверок.