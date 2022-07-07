Экс-депутат сейма Пискорский: НАТО не поможет Польше в войне с Россией

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НАТО не станет помогать Польше, если она без согласия Альянса введет свои войска на территорию Украины и окажется в состоянии войны с Россией, заявил бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский в интервью сайту «Украина.ру». Он пояснил, что идею властей Польши об отправке своих военных на Украину под прикрытием миротворческой миссии раскритиковали даже ближайшие союзники Варшавы. В частности, в Чехии указали на то, что миротворцы вводятся после окончания боевых действий, а не во время их проведения.

Если Польша все же решится на такой шаг, то союзники по НАТО расценят его исключительно как инициативу Варшавы и она окажется без их поддержки.

Если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог, — сказал Пискорский.

Он добавил, что ввод польских войск на Украину теоретически возможен, но только с согласия Вашингтона и Лондона. Более того, если они захотят втянуть Варшаву в этот конфликт, так или иначе это произойдет, отметил экс-депутат.

Ранее в Минобороны России рассказали, что среди европейских стран лидером по числу прибывших и погибших на Украине наемников является Польша: с начала боевых действий туда прибыл 1831 человек, 378 из них уничтожено. В ЛНР подтвердили, что польские наемники несут большие потери.