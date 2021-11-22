Экс-депутат Рады назвал главу офиса Зеленского агентом спецслужб России

Глава офиса президента Украина Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и числится там под псевдонимом «Тимофеев». Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил бывший депутат Верховной рады и генерал МВД Геннадий Москаль. Так он прокомментировал версию о «кроте» во власти, который работает в интересах Москвы.

Россияне уже вслух говорят, что там ваш Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофеев? Ну да это же агентурный псевдоним Ермака в России, Тимофеев, — пояснил Москаль.

Предположение о присутствии российского «крота» в органах власти Украины высказал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны страны Василий Бурба. По его мнению, именно этим объясняется провал операции по задержанию 33 россиян летом 2020 года. Бывшие подчинённые Бурбы рассказали СМИ, что из-за занятости Зеленского их с финальным докладом об операции направили к Ермаку. После этого стало известно, что офис главы государства попросил отложить операцию.

Ранее внефракционный депутат Гео Лерос оскорбил Зеленского и Ермака во время заседания Рады. Он показал им средний палец, а также назвал «смешными диктаторами», «главными коррупционерами и посмешищами в стране».