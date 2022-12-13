Экс-депутат Бундестага: Макрона «послали» на переговорах в США Экс-депутат Бундестага Гердт: президента Франции Макрона «послали» на переговорах в США

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президента Франции Эммануэля Матрона «послали» по итогам его официального визита в США 30 ноября, считает экс-депутат Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его словам, которые передает ИА SM.News, Европе следует осуществить «поворот на Восток», и тогда Штаты станут считаться с интересами европейцев, а до тех пор они относятся к Европе «как к болонке».

Макрон рванул сейчас в Америку показать и доказать, какой он верный <...> Его просто послали. Уже не дипломатично. Он вернулся назад, немножко губки надул. Как могли наши партнеры, что же нам теперь делать?! Да, ничего не делать. Поворачивайтесь лицом на Восток и выстраивайте нормальные отношения, тогда и гегемон заокеанский поймет. А сейчас они относятся к ним, как к болонке, — заявил Гердт.

Также экс-депутат Бундестага предположил, что Европа испытывает по отношению к США стокгольмский синдром, когда заложники начинают симпатизировать захватившим их террористам.

Гердт ранее сообщил, что жители Германии впали в полушоковое состояние из-за аварии на «Северных потоках» перед отопительным сезоном. По его словам, подрыв газопроводов был единственной возможностью помешать его запуску, ведь власти страны уже были готовы к этому. Также политик заявил о причастности США к аварии.