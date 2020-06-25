Экономисты назвали стоимость восстановления Донбасса

https://static.news.ru/photo/6a98b79c-b719-11ea-987d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/donbasstodayru

Эксперты Венского института экономических исследований считают, что восстановление Донбасса может обойтись в $21,7 млрд, если в регионе будет установлен мир.

По их оценке, это минимально возможная сумма. Она эквивалентна 16% ВВП Украины за 2018 год, поэтому Киев не сможет самостоятельно восстановить эту территорию.

Больше всего денежных средств необходимо будет потратить на восстановление различных предприятий и оборудования, которые пострадали в ходе военного конфликта. На эти цели потребуется 44% всех средств — $9,5 млрд. На реабилитацию людей, в том числе на восстановление их психологического здоровья, уйдёт 40% — $8,6 млрд. 16% всей суммы нужно на экологическое восстановление региона, включая разминирование территории — $3,6 млрд.

Экономисты считают, что для реализации плана восстановления необходимо заключить дополнительное соглашение. Оно может включать наблюдательный механизм по контролю за соблюдением мира обеими сторонами конфликта. Предлагается создать экспертную группу с членами ОБСЕ, ЕБРР, МВФ и Евросоюза. Координировать работу этой группы должна Украина. Эксперты подчёркивают, что этот механизм должен действовать в дополнение к Минским соглашениям.

Предложено искать источники финансирования работ по восстановлению на международном уровне. Экономисты считают, что Украина может выпустить долгосрочные облигации, а также подать в суд на Россию для компенсации ущерба, который, по мнению Киева, был нанесён Москвой. В исследовании также говорится, что Россия могла бы добровольно оказать помощь по восстановлению Донбасса, сообщает РБК.

Вряд ли реалистичным было бы ожидать, что какая-либо сторона добровольно возьмёт на себя основную долю издержек по реконструкции Донбасса. Поэтому мы считаем, что основным источником должны стать заимствования Украины на внешнем рынке, — заявил один из авторов исследования Артём Кочнев.

NEWS.ru писал, что полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в затягивании принятия необходимых решений, чтобы продлить антироссийские санкций. Об этом политик заявил после заседания, которое прошло 25 июня.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). В феврале того же года в стране сменилась власть в результате Евромайдана. Ни одно государство не признают ДНР и ЛНР. Киев пытается восстановить контроль над территориями, в том числе используя силовые методы.