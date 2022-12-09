Экономист назвал прогноз НБУ о росте экономики страны излишне оптимистичным Экономист Масленников: прогноз НБУ о росте экономики на 4% излишне оптимистичен

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Рост украинской экономики на 4% в 2023 году невозможен - прогноз Национального банка Украины (НБУ) носит фантастический характер, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Никита Масленников. Он уточнил, что официальные экономические показатели этой страны условны, потому что ее бюджет на данный момент зависит от помощи Запада. Эксперт уверен, что народное хозяйство там сейчас не может нормально функционировать. Он добавил, что украинский конфликт привел к росту цен, создал дефициты и приводит к снижению качества жизни людей, а также усиливает коррупцию, поэтому прогноз НБУ можно назвать излишне оптимистичным.

Происходящее в этой стране бьет по ценам, снижает качество жизни людей, создает дефициты, серые и коррупционные схемы. Всего того, что связывают с нормальным функционированием народного хозяйства, там нет <...> Без западной помощи не будет украинского бюджета, поэтому все официальные показатели в этой стране условны, а столь оптимистичный прогноз по росту ВВП на 2023 год носит фантастический характер, - пояснил Масленников.

Экономист подчеркнул, что ставка НБУ в 25% сильно затрудняет кредитование бизнеса, а также снижает потребительский спрос к минимуму. Это, в свою очередь, делает практически невозможным развитие крупного и мелкого бизнеса в стране и означает перевод предприятий на дотационное финансирование. Помимо того, эксперт отметил, что в стране крайне высок уровень безработицы — из-за закрытия предприятий и оттока населения она составляет 30%.

НБУ ранее рекордно повысил ключевую ставку — сразу на 15 процентных пунктов, с 10% до 25%. В заявлении на сайте регулятора отмечается, что такое решение принято для защиты доходов и сбережений граждан, а также для снижения давления на валютном рынке и обеспечения курсовой стабильности. При этом представители Нацбанка отметили, что решение не повышать ставку с началом спецоперации было сознательным и продиктовано его низкой вероятностью стать фактором стабилизации ожиданий и стимулом для удержания активов.