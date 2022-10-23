Экоактивисты в Германии облили картину Клода Моне

Фото: sothebys

Клод Моне. «Стога». 1890 год

Экоактивисты в Германии облили картину Клода Моне «Стог сена» картофельным пюре и приклеили себя суперклеем к стене рядом с полотном. Совершившие это представители немецкого движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) подкрепили свой поступок лозунгом в Twitter.

Что более ценно для вас — искусство или жизнь? <...> Почему многие больше боятся, что пострадает один из этих образов, чем разрушения самого нашего мира? — задались вопросом представители движения.

14 октября активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.

В конце мая в Париже переодетый в старушку мужчина кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. Затем он осыпал место инцидента лепестками роз и произнес речь, в которой призвал окружающих «подумать о Земле».