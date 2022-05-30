Посетитель Лувра напал на «Мону Лизу» Посетитель Лувра кинул торт в картину да Винчи

Фото Eldio Suzano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже посетитель Лувра кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. По словам очевидцев, это сделал мужчина, переодетый в старушку, передаёт KP.RU.

Мужчина в парике подъехал к экспонату на инвалидной коляске. Дождавшись удобного момента, он швырнул десерт в картину да Винчи, осыпал место инцидента лепестками роз и произнёс речь.

Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал, — прокричал посетитель.

Перформанс прервали сотрудники охраны: они увели мужчину из зала. Имя и дальнейшая судьба посетителя не разглашаются.

«Мона Лиза» не пострадала. Картина находится под стеклом, сотрудникам музея удалось оперативно убрать остатки десерта с полотна да Винчи.

Ранее в Третьяковскую галерею вернули восстановленную картину «Иван Грозный и сын его Иван». Полотно пострадало в результате действий вандала, накинувшегося на него с ножом.