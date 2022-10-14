Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога стоимостью $84 млн Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Фото: public domain

Активисты Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи, сообщила организации по борьбе с изменением климата в Twitter. Полотно, стоимостью $84 миллиона, не пострадало, поскольку находилось под под защитным стеклом.

Как сообщил телеканал Sky News, в акции участвовали две активистки. Около 11 часов утра по лондонскому времени они вошли в галерею и вылили на полотно Ван Гога две банки томатного супа.

Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни — последствие нефтяного кризиса. Топливо недоступно миллионам голодных семей, живущих в холодных домах. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа, — выкрикивала одна из активисток.

После этого девушки приклеили себя к стене. Экоактивистки были арестованы. Име предъявили обвинение в нанесении ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах. В галерее инцидент пока не комментировали.

Организация Just Stop Oil выступает за обеспечения достойного уровня жизни людей в условиях кризиса, а также против выдачи в Великобритании лицензий на добычу нефти и газа в Северном море.

В конце мая в Париже переодетый в старушку мужчина кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. После того, как посетитель швырнул десерт в полотно, он осыпал место инцидента лепестками роз и произнес речь, в которой призвал окружающих «подумать о Земле».