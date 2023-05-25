ЕК разрешила России строить АЭС «Пакш-2» в Венгрии Сийярто: ЕК одобрила поправки, позволяющие России строить АЭС «Пакш-2» в Венгрии

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Еврокомиссия одобрила изменения параметров договора, внесенные Венгрией и Россией по проекту АЭС «Пакш-2», что дает «зеленый свет» продолжению процесса сооружения двух новых ядерных реакторов с участием Росатома, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Он подчеркнул, что в ходе строительства будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности.

Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше. Поправки получили зеленый свет от Европейской комиссии, и это позволит ввести энергоблоки АЭС «Пакш» в эксплуатацию в ближайшее десятилетие, — сказал венгерский министр.

Сийярто пояснил, что изменения потребовались из-за того, что соглашения заключались в 2014 году и с того времени произошли «жизненные и технологические перемены». Строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше крайне важно для Венгрии, поскольку «является долгосрочной гарантией ее энергетической безопасности», отмечает он.

В конце марте Сийярто заявил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа. Такое обещание он получил в ходе получасового разговора с Москвой 28 марта, отметил дипломат в своих соцсетях.