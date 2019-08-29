https://static.news.ru/photo/19f93078-ca52-11e9-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

После вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского в столовой Верховной рады подорожала еда, сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Скичко.

Например, гречневая каша в заведении стоит 12,04 гривны (31,71 рубля). Годом ранее это блюдо оценивалось в 7,49 гривны (19,72 рубля), передаёт argumenti.ru . Морковный салат подорожал с 17,24 гривен (45,4 рубля) до 21,55 гривен (56,75 рубля).

Увеличение цен в столовой компенсировали расширением меню.

Ранее News.ru писал, что мороженое, которым президент России Владимир Путин угостился во время МАКС в 2017 году, подорожало. Теперь за него придётся отдать на 10 рублей больше, чем два года назад.