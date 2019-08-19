Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединённого Королевства.
Джонсон считает, что из соглашения необходимо исключить режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.
Кроме того, Варадкару и Джонсон осудили утренний взрыв в графстве Фермана, передаёт
Как писал News.ru, Джонсон может на следующей неделе встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Точная дата поездки пока неизвестна. Главной темой переговоров может стать выход Великобритании из ЕС.