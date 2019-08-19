https://static.news.ru/photo/da2b356a-9476-11e9-b076-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединённого Королевства.

Джонсон считает, что из соглашения необходимо исключить режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Кроме того, Варадкару и Джонсон осудили утренний взрыв в графстве Фермана, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Джонсон может на следующей неделе встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Точная дата поездки пока неизвестна. Главной темой переговоров может стать выход Великобритании из ЕС.