Джонсон продолжит следить за ситуацией с коронавирусом из госпиталя

https://static.news.ru/photo/74794e0c-77d6-11ea-96ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон продолжает руководить правительством из госпиталя, куда был доставлен из-за стойких симптомов инфекции. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик.

В беседе с BBC TV член кабмина подчеркнул, что премьер очень усердно работает и постоянно получает обновлённую информацию по ситуации с пандемией коронавируса.

Очевидно, сегодня он проходит тестирование в больнице, но его будут постоянно информировать о том, что происходит, и он будет руководить правительством, — уточнил Дженрик.

5 апреля офис премьера Британии заявил, что политик был госпитализирован по совету доктора из-за того, что симптомы коронавирусной инфекции не исчезли спустя 10 дней. Представитель канцелярии уточнила, что Джонсону проведут стандартные анализы. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его друг справится с COVID-19. Он добавил, что за выздоровление политика молятся «все американцы», писал NEWS.ru.