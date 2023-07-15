Джонсон призвал взять Украину в НАТО как можно скорее

Фото: Boris Johnson/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Страны НАТО должны как можно скорее установить график вступления Украины в Альянс, заявил в колонке для Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он признал, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий невозможно, однако руководство блока могло дать «правильный сигнал» Киеву. По его мнению, ни одно государство в мире не приложило так много усилий для вступления в Альянс, как Украина.

Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно, — написал Джонсон.

Он отметил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе украинцам пообещали «приглашение» в Альянс, когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия. Бывший британский премьер считает это решение грубой ошибкой.

Издание Washington Post ранее сообщило, что представители США намеревались изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово «приглашение» в контексте Украины. По его данным, причиной для этого оказался твит украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой Альянса.

Издание отмечает, что публичный упрек Зеленского привел делегацию США в ярость. Американская сторона обсуждала изменение формулировки с целью сделать саммит «менее благоприятным» для Киева.

Европейские чиновники подтвердили изданию, что вопрос по просьбе США поднимался, однако изменение формулировки привело бы к задержке с публикацией документа, поэтому итоговое заявление саммита оставили без изменений.