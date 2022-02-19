Джонсон предрёк крупнейшую с 1945 года войну из-за конфликта на Украине

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Такое мнение в интервью вещательной корпорации BBC высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил высокую вероятность вторжения РФ на Украину, однако подчеркнул, что произойти этом может не только в районе Донбасса.

План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба, — заявил Джонсон.

По его мнению, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения вооружённых сил РФ на Украину, причём произойти это может не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу. Целью такого манёвра станет окружение Киева. При этом Джонсон допусил, что в результате подобных действий пострадают не только украинцы, но и россияне.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.