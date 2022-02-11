Байден раскрыл союзникам дату «вторжения» РФ на Украину

Президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки, сообщает Politico.

Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля в ходе их часовой беседы, — пояснило издание.

По его данным, собеседники Байдена восприняли его сообщение со скепсисом. Один из европейских дипломатов сказал хозяину Белого дома, что они «всё ещё отказываются такое покупать».

Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что «у нас есть иная интерпретация» разведданных о 16 февраля, — подчёркивается в издании.

Ранее стало известно, что «нападение» России на Украину состоится 15 февраля, сообщило агентство Bloomberg. Источником данной информации названы «чиновники», не сказано, каких стран, не приводятся их фамилии и должности. Других доказательств достоверности информации нет.