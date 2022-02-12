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Блинкен назвал «благоразумной» эвакуацию из Киева дипломатов США

07:10, 13 февраля 2022
Блинкен назвал «благоразумной» эвакуацию из Киева дипломатов США Энтони Блинкен Фото: HAMISH BLAIR/AP POOL/Globalv Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на фоне угрозы «вторжения» России на Украину эвакуация из Киева сотрудников посольства США является благоразумной. Риск слишком высок, отметил он на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи), сообщает РИА Новости.

При этом главный дипломат США пояснил, что «остаётся открытым» дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины. Он снова подчеркнул, что ответ США на «агрессию» России будет «быстрым, единым и жёстким».

Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, всё ещё находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны РФ достаточно высок, угроза достаточно серьёзна, чтобы считать это благоразумной мерой, — заявил Блинкен.

Он добавил, что в случае «атаки» России, вряд ли кто-то удивится.

Ранее стало известно, что Россия бросает вызов не только Украине, но и безопасности граждан всего мира, в том числе и Австралии, заявил Энтони Блинкен во время выступления в австралийском Мельбурне. Он взял слово в преддверии встречи министров иностранных дел в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD).

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