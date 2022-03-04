Джонсон оценил возможность прямого противостояния РФ и Запада на Украине

До идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине ещё далеко, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В интервью немецкой газете Welt am Sonntag он сообщил, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить свои войска на Украину. Он также вновь высказался против введения бесполётной зоны над украинской территорией.

Как подчеркнул Джонсон, ещё несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие на Украину или что Германия теперь займёт подобную позицию.

Однако до идеи прямого противостояния западных войск России ещё далеко, — сказал он.

Премьер также снова выступил против введения бесполётной зоны над Украиной, поскольку это, по его мнению, может привести к конфронтации с Россией.

Как отметил Джонсон в интервью газете El País, Запад не пытается предпринимать шагов, чтобы на фоне ситуации вокруг Украины «сократить чью-либо политическую карьеру в Москве». По словам политика, цель Запада состоит в том, чтобы «помочь украинскому народу защитить себя».

Премьер-министр Великобритании ранее обратился к гражданам Украины, часть речи при этом он произнёс на украинском языке. Он заявил, что события на Украине представляются ему «кощунством» и он крайне подавлен из-за всего происходящего. Премьер рассказал, что Британия организовала программу по воссоединению семей, которая предполагает упрощённый въезд на территорию страны членов семей тех украинцев, которые живут в Великобритании. Также правительство выделит 20 млн фунтов на оказание гуманитарной помощи.